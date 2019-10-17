А крайними в итоге остаются врачи, заявил министр
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50% беременных женщин имеют хронические заболевания – Биртанов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Половина женщин в Казахстане при беременности имеют хронические заболевания, а до 20% женщин и вовсе противопоказано рожать. Однако они идут на риск, а виноватыми остаются врачи, заявил в четверг в мажилисе в ходе презентации новой редакции проекта Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» глава ведомства Елжан Биртанов.

«Когда врачи говорят, что женщине запрещена беременность, их игнорируют. Когда женщины рожают и умирают – это ответственность врачей», - констатировал Биртанов.

По его словам, в основном младенческая смертность связана со здоровьем мамы. Статистика такова, что до 20% случаев абсолютно противопоказана беременность.

«Когда врачи начинают работать с этими женщинами, говорят: вам противопоказано, вы рискуете, их обвиняют в том, что они хотят перестраховаться. Когда женщина умирает, этих врачей сажают в тюрьму. При этом никто не думает, какая ответственность была у семьи, родственников и так далее. 50% – индекс здоровья у женщин. То есть фактически 50% женщин беременеют, уже имея хронические заболевания», - подчеркнул глава Минздрава.

В этой связи он задался вопросом, а как ответственность в таких ситуациях у самих граждан: «Зачастую именно мужья, семья, особенно в сельской местности, давят на то, что некогда заниматься здоровьем женщины. На дворовых хозяйствах работают, зимой и летом, занимается скотом. Гигиены нет, воды нет. Кто за это должен нести ответственность? Врач поликлиники? Мы уже довели (ситуацию – V) до абсурда: десять лет врач судится. Ему ограничили свободу, (присудили – V) огромные штрафы за то, что по сути родители виноваты были в том, что в какой-то степени не обеспечили достаточный уход за своими детьми. Ведь когда такие ситуации бывают, опять обвиняют медицинских работников».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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