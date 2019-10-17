Казахстан продолжит развивать связи с Чехией, заявил Токаев

Он считает страну важным политическим и экономическим партнером Казахстана в ЕС
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Палаты депутатов Чешской Республики Радеком Вондрачеком, в Казахстане с официальным визитом. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-чешских отношений, взаимодействие в многосторонних форматах: Казахстан – ЕС, Центральная Азия – ЕС и Центральная Азия – Вышеградская четверка (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия).
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