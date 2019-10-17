Казахстан продолжит развивать связи с Чехией, заявил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Палаты депутатов Чешской Республики Радеком Вондрачеком, в Казахстане с официальным визитом. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-чешских отношений, взаимодействие в многосторонних форматах: Казахстан – ЕС, Центральная Азия – ЕС и Центральная Азия – Вышеградская четверка (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия).

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул неизменность курса на дальнейшее развитие связей с Чехией, назвав эту страну важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.

«Ваш визит имеет очень большое значение не только с точки зрения укрепления взаимодействия между парламентами наших стран, но и с точки зрения придания нового импульса двустороннему сотрудничеству», - подчеркнул глава государства.

В свою очередь чешский политик подтвердил «весьма тесные и глубокие взаимоотношения между странами, которые развиваются в духе дружбы и традиционного сотрудничества».