Правительство разработало новый проект программы «Нурлы жол» до 2025 года

Правительство Казахстана разработало новую государственную программу «Нурлы жол» на 2020-2025 годы. На ее реализацию планируется направить более 6,5 трлн тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

«Общий объем финансирования новой госпрограммы до 2025 года составляет 6 трлн 598 млрд тенге, из которых 58% или 3,794,6 трлн тенге – это средства республиканского бюджета; 11% – 715,3 млрд тенге – средства местных бюджетов; 26% – 1 триллион 759 млрд тенге – по механизму государственно-частного партнерства (ГЧП) и частные инвестиции; 5% – 329,6 млрд тенге – собственные средства национальных и государственных компаний», - сообщил Атамкулов.

В рамках развития автодорожной инфраструктуры планируется реконструкция 10 тыс. км и ремонт 11 тыс. км республиканской сети, ремонт 27 тыс. км местной сети. В частности, в железнодорожной отрасли планируется модернизация участка Достык – Мойынты и электрификация участка Мойынты – Актогай. Для развития малых воздушных линий планируется построить 16 аэродромов, а для развития водного транспорта – приобрести 48 единиц судов, в том числе 6 судов торгового флота, также запланировано проведение капитального ремонта шлюзов. Для приведения к национальному стандарту в сфере автомобильного транспорта планируется строительство и модернизация порядка 133 автостанций, автовокзалов и пунктов обслуживания пассажиров.

«Реализация новой госпрограммы «Нұрлы жол» позволит создать 551 тыс. рабочих мест, в том числе 48,5 тыс. постоянных и 502,2 тыс. временных; увеличить производительность труда на 20% к уровню 2019 года с 8,7 до 10,4 млн тенге на человека; увеличить доходы от транзита 61% с $2,4 млрд до $4,2 млрд в год», - заверил министр.

Благодаря реализации госпрограммы к 2025 году, по словам Атамкулова, планируется довести 100% автодорог республиканского значения и 95% дорог областного и районного значения в хорошее и удовлетворительное состояние, довести количество самоокупаемых платных автодорог с 0,7 тыс. км до 11,7 тыс. км; железнодорожного транзита – на 49%, контейнерного железнодорожного транзита – с 825 тыс. до 1,661 млн двадцатифутового эквивалента; рост перевозки пассажиров – на 35% с 8,1 до 11 млн человек в год, в том числе транзитных в 2,2 раза с 1 до 2,2 млн человек; увеличение парка воздушных судов – на 64 самолета; обеспечение автодорог объектами дорожного сервиса, соответствующих национальному стандарту – с 58% до 100%.

По сообщению пресс-службы ведомства, большая часть инвестиций в госпрограмме, а это 3,9 трлн тенге, приходится на автодорожную отрасль. На эти средства планируется реконструировать 10 тыс. км дорог, из них 3,8 тыс. км переходящие (Караганды – Балхаш – Капшагай, Талдыкорган – Оскемен, Актобе – Атырау – Астрахань, Калбатау – Майкапшагай, Ушарал – Достык, Мерке – Буралбайтал и др.), завершение которых предусмотрено в 2020-2021 годы, и 6,2 тыс. км новых (Кызылорда – Жезказган – Караганды, Жезказган – Петропавловск, Караганды – Аягоз и другие). Также предусмотрен ремонт 11 тыс. км дорог и ввести платность еще на 11 тыс. км, что позволит в 2025 году перейти полностью на самоокупаемость содержания всей республиканской сети.

В рамках второго этапа программы планируется выделить порядка 657 млрд тенге на приобретение 600 пассажирских вагонов и порядка 144 отечественных локомотивов.

«Эти мероприятия поспособствуют значительному снижению уровня износа пассажирского парка до 40%, тягового подвижного состава – до 58% и магистральной железнодорожной сети – до 49%», - отметили в пресс-службе.

«В сфере гражданской авиации количество транзитных авиапассажиров увеличено в 2 с лишним раза, и в 2025 году Казахстан посетят более 2 млн транзитных пассажиров. Общее количество перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями составит 11 млн человек. Отечественные перевозчики планируют обновить парк воздушных судов на 64 единицы: Air Astana и Fly Arystan включительно – 36 воздушных судов; SCAT – 5 воздушных судов; Qazaq Air – 3 воздушных суда и 20 воздушных судов», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, для обеспечения привлекательности авиатранзита МИИР продолжит модернизацию наземной инфраструктуры отечественных аэропортов и доведет количество категорированных международной организацией гражданской авиации (ИКАО – V) аэропортов до 19.

«Для стимулирования внутреннего туризма принимаются меры по развитию малой авиации. Так, сегодня функционируют 3 аэродрома местных воздушных линий (Ушарал, Урджар, Зайсан). На стадии ввода в эксплуатацию аэродром Баянаул. В ближайшие 5 лет предусматривается строительство еще 13 аэродромов местных воздушных линий (МВЛ). Для полетов на данные аэродромы в текущем году приобретено на лизинговой основе 2 воздушных судна Л-410 (19 кресел) и до 2025 года планируется ввод в строй до 20 воздушных судов аналогичного класса», - также сообщили в пресс-службе.