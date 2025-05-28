Назначен новый вице-министр Минцифры

Пост занял Досжан Мусалиев
Постановлением правительства Досжан Мусалиев назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Еще по теме:
- Минцифры подписало соглашение с арабской компанией по созданию суперкомпьютерного кластера
- Все информсистемы Казахстана подключат к сервису контроля за персональными данными
- Замену удостоверения личности в Казахстане переведут в онлайн-формат
- Усилить работу по формированию благоприятной среды для внедрения искусственного интеллекта поручил Токаев
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые