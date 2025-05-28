Назначен новый вице-министр Минцифры

41-летний Мусалиев – выпускник Академии Федеральной службы охраны России, Казахского гуманитарно-юридического университет и Назарбаев Университета.

По информации пресс-службы премьер-министра, с 2007 года работал на различных офицерских и руководящих должностях в специальных государственных органах в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.