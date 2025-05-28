Пост занял Досжан Мусалиев
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Назначен новый вице-министр Минцифры
Фото с сайта премьер-министра Казахстана

Постановлением правительства Досжан Мусалиев назначен вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

41-летний Мусалиев – выпускник Академии Федеральной службы охраны России, Казахского гуманитарно-юридического университет и Назарбаев Университета.

По информации пресс-службы премьер-министра, с 2007 года работал на различных офицерских и руководящих должностях в специальных государственных органах в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.

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