При этом в антикоррупционном ведомстве отмечают снижение коррупции на 14% за три года
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Более 1,5 тыс. коррупционных правонарушений зарегистрировано в Казахстане за 9 месяцев – Шпекбаев
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

С начала текущего года антикоррупционной службой зарегистрировано 2121 правонарушение, 1590 из которых – коррупционные, сообщил в четверг в ходе коллегии по итогам 9-ти месяцев председатель агентства Алик Шпекбаев. При этом он отметил, что в целом за последние три года количество коррупционных правонарушений снизилось на 14%.

«Как показывает статистика, основную массу преступлений составляют факты взяточничества – 850, хищений – 714 и злоупотребления должностными полномочиями – 224. Изобличено 1028 лиц, из них 23 – руководители республиканского и 86 – областного уровней», - перечислил Шпекбаев.

Кроме того, по его информации, значительно выросла сумма установленного ущерба – 23,2 млрд тенге, из которых возмещено 94%.

«Одной из приоритетных является выявление системных фактов коррупции с установлением личностей преступной схемы от исполнителя до организатора. С начала года пресечено 92 таких случая с изобличением 347 лиц», - подчеркнул он.

Также усиливается работа по привлечению к ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупционные правонарушения.

«В этом году с учетом активной позиции руководства Верховного суда в вопросах очищения судейского корпуса, мы совместными силами изобличили 7 служителей Фемиды. В этой связи агентством инициировано усиление ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей за коррупцию, а также предложено ограничить применение условно-досрочного освобождения по тяжким и особо тяжким коррупционным преступлениям», - заявил Шпекбаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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