В МОН обсуждают совершенствование критериальной системы оценивания школьников

По поручению министра образования и науки Казахстана в ведомстве создана рабочая группа, которая обсуждает совершенствование критериальной системы оценивания учащихся. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-министр МОН Шолпан Каринова.

«​Обсуждения идут, поступают предложения. Учителя спорят, соглашаются, доказывают, дополняют друг друга. Советуются с коллегами. Обсуждены вопросы учета баллов при проведении формативного оценивания, частотность СОР и СОЧ и другие вопросы, поднимаемые учителями. ​Но учителя однозначно сошлись в одном – возвращаться к старой, по сути 3-бальной системе, нельзя. ​Учителя понимают и считают, что методология системы критериального оценивания правильная, и она обеспечила новые стандарты и механизмы оценивания, сопоставимые с требованиями систем оценивания ведущих стран. Поэтому отказываться от критериальной системы мы не будем», - написала Каринова.

Она пояснила, что обновление содержания образования, которое началось в 2016 году, потребовало также новые формы отслеживания результатов обучения, поэтому была введена система критериального оценивания. ​Ранее акцент был на усвоение «фактологических знаний, уровень которых оценивался через пересказ и воспроизведение небольших фрагментов на уроках, тестирование и систему контрольных срезов». Однако, как отмечает вице-министр «такой подход соответствовал информационному обучению, когда учащимся предлагался переработанный и готовый материал».

«​В новой системе оценивания усилены требования к инструментам оценки, которые должны обеспечивать объективность. Разработанные критерии и задания позволяют определять не только уровень знаний, но и способности применять знания и навыки мышления более высокого уровня (как ученик говорит и рассуждает, умеет ли выделять главное и делать выводы, может ли принимать решения, применять полученные знания в жизни). Это позволяет нивелировать необъективность традиционных оценок и обеспечивает единство требований, стандартизацию и равенство процедур», - добавила Каринова.

​Фактически СОР, отметила она, – «это ранее использованные тематические контрольные работы, а СОЧ – это четвертные контрольные работы». При этом вице-министр подчеркнула, что «в количестве выполняемых контрольных работ в старой и новой системе оценивания нет существенных различий».

«​Изменения коснулись лишь процессов составления учебных заданий и проверки работ учащихся по четким критериям оценивания. Это обосновано необходимостью повышения качества и объективности оценок, а также тем, что ученик должен сам понять, чего он достиг и над чем еще нужно работать. ​Ранее оценка в контрольной работе выставлялась методом вычитания, т.е. количество допущенных ошибок и помарок влияло на результат (например, согласно нормам без ошибок 1 ошибка – «5», 1-2 ошибки – «4», 3-4 ошибки – «3», 4-5 ошибок и более – «2»). Новая система оценивания учитывает каждый этап выполнения учебных заданий, что позволяет накапливать баллы. Накопительная система стимулирует самостоятельную деятельность учащихся и обеспечивает освоение учебной программы, т.е. способствует повышению качества знаний», - добавила вице-министр образования и науки.

Кроме этого, при старой системе учителя проверяли тетради каждый день, это «было обычным явлением». Теперь же, при проверке СОР и СОЧ, учителя «также не испытывают сложностей». Что касается учащихся, то, по мнению вице-министра, «дети, которые пошли в 1 класс в 2016 году по обновленной программе обучения, которых сразу оценивали формативно и суммативно, активно внедрились в новые условия», «не боятся получать «плохие» отметки, они их просто не знают». Хуже адаптируются те дети, которые обучались по старой системе, и сейчас перешли на новую, так как им «теперь приходится перестраиваться». А «сегодняшние родители – это вчерашние школьники, которые сами обучались по старой программе и получали отметки «3», «4», «5», и «любые оценки для них ассоциируются только с ними», поэтому им тоже сложно принять новую систему оценивания.

«При этом мы отмечаем, что правилами МОН РК предусмотрено, что количество СОР и СОЧ не должно превышать 3-х в день, гибкий график сдачи СОР и СОЧ для недопущения перегрузки учащихся, и т.д. Но на деле не все идет по правилам», - констатировала вице-министр.

Она также заверила, что МОН продолжит работу по повышению квалификации педагогов через курсы, семинары, тренинги и т.д.

«Нам важно разъяснять педагогам, родителям особенности новой системы оценивания, которая объективна, а самое главное, направлена на поддержку и стимулирование процесса обучения учащихся», - заключила Каринова.

Между тем в сети интернет казахстанцы подписывают петицию, адресованную МОН, с требованием вернуть старую программу образования, где дети «пишут сочинения, учат стихи».

«По новой программе наши дети становятся роботами, которые заучивают готовые ответы. Никакого развития. Школьники пишут не соответствующее норме количество срезов в один день. Норма не более 3 СОРов и 2 СОЧей в день», - говорится в петиции.

Здесь также подчеркивается, что «многие родители жалуются на стресс, апатию, физическую и моральную усталость», а учителя «не успевают проверять такое количество СОРов и СОЧей, при единовременном выставлении баллов сайт часто блокируется, зависает».

На данный момент петицию уже подписали 12,6 тыс. человек.