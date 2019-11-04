Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам АПК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», направленный на совершенствование законодательства в сфере агропромышленного комплекса, сообщается на сайте Акорды.

Поправки предусматривают ограничение случаев перевода земель особо охраняемых территорий в земли запаса; совершенствование механизма контроля за рациональным использованием земель сельхозназначения; введение запрета на предоставление земель сельхозназначения, расположенных в пограничной зоне госграницы, иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, а также казахстанским юридическим лицам с иностранным участием.

Кроме этого, ужесточены нормы административного и уголовного законодательства по вопросам браконьерства в области животного и растительного мира. В области ветеринарии и фитосанитарии в целях повышения эффективности функционирования данной сферы предусматриваются: совершенствование системы контроля в области ветеринарии, карантинного фитосанитарного контроля; возврат контрольно-надзорных функций в области ветеринарии от акиматов в ведомство уполномоченного органа и создание вертикали ветеринарной службы местных исполнительных органов; приостановление, возобновление, лишение лицензии в области ветеринарии, а также приостановление действий уведомлений о начале деятельности по выдаче ветеринарной справки.