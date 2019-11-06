При повторном нарушении штраф составит 70 МРП
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До 50 МРП увеличат штраф для казахстанских водителей, управляющих автомобилем без прав
фото Алпамыса Уалбекова

Тамара Вааль, Vласть

Депутаты мажилиса увеличили размер штрафов для водителей, лишенных прав, но все равно севших за руль. Если сейчас их наказывают на 10 МРП, то после принятия поправок в Кодекс об административных правонарушениях, эта сумма вырастет до 50 МРП, а при повторном совершении нарушения – 70 МРП.

«По предложению депутатов увеличены штрафные санкции за отдельные нарушения в сфере дорожного движения. Так, лицо, лишенное водительских прав, за управление транспортным средством будет оштрафовано на 50 МРП. Сейчас такой штраф составляет 10 МРП. Также с 20 до 70 МРП увеличен штраф за повторное совершение такого нарушения. Эта поправка принята для обеспечения безопасности казахстанцев на дорогах», - сказал в среду в ходе пленарного заседания член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Канат Мусин, представляя коллегам во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в кодекс РК об административных правонарушениях».

Он также сообщил, что рабочей группой был проработан вопрос о привлечении к ответственности первых руководителей за неэффективное использование бюджетных средств.

«За незаконное использование бюджетных средств виновные будут оштрафованы со всеми вытекающими из этого последствиями», - подчеркнул депутат.

Итоговая сравнительная таблица, по его словам, состоит из 106 позиций, в числе которых есть и снижение штрафных санкций по ряду нарушениям. Правда, по каким именно статьям парламентарий уточнять не стал.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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