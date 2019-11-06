Власти столицы обещают достроить проблемные объекты в ближайшие 3-4 года

Строительство проблемных объектов в столице завершится в ближайшие 3-4 года, заявил заместитель акима города Алтынбек Кайсагалиев на пресс-конференции в СЦК.

«Одной из актуальнейших проблем нашего города является долевое строительство. С учетом растущего рынка недвижимости и потребности в ней граждан, долевое строительство является привлекательным для покупателей. Причина – его низкая цена по сравнению со вторичным жильем. В то же время существуют определенные риски. К примеру, долгое ожидание постройки жилого дома или обман со стороны застройщика в результате появления проблемных объектов», - цитирует Кайсагалиева агентство «Казинформ».

На сегодняшний день по результатам работы госорганов и представителей жилищных строительных кооперативов удалось ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных жилых дома и снизить количество проблемных объектов с 51 до 48, отметил он. До года планируется ввести в эксплуатацию еще 7 многоквартирных жилых домов.

«По 19 объектам определены планы действий, где достройка осуществляется дольщиками самостоятельно, путем привлечения инвесторов. 29 особо проблемных объектов (10 394 дольщиков) будут завершены в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер»», - проинформировал замакима, отметив, что на эти цели из Национального фонда предусмотрено 40 млрд тенге.

«Уполномоченной организацией акимата ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» освоено 6 млрд тенге, и в текущем году планируется освоение еще 14 млрд тенге. Оставшиеся 20 млрд тенге будут освоены в первом полугодии 2020 года. В ближайшие 3-4 года акиматом планируется завершить строительство проблемных объектов», - сообщил Кайсагалиев.

По данным акимата, в 2019 году планируется завершить строительство 10 объектов, в 2020 году – 20 объектов, в 2021 – 7 объектов, в 2022 – 9 объектов, в 2023 – 4 объекта.