177,6 млрд тенге предусмотрено в этом году на выплату нового пособия многодетным семьям

На выплату государственного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, в январе 2020 года направят 17,7 млрд тенге, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Всего в этом году на выплату нового пособия предусмотрено 177,6 млрд тенге. Его будут получать 346,8 тыс. семей.

При этом перечисление денежных средств будет осуществляться поэтапно, «для равномерного распределения финансирования пенсий и пособий в банках второго уровня». Так, 5 января министерство труда и социальной защиты населения перечислило в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 12,5 млрд тенге.

«В период с 5 по 8 января НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», согласно графику, перечислит деньги на счета получателей», - уточнили в министерстве и добавили, что оставшиеся 5,2 млрд будут направлены в «Правительство для граждан» в ближайшие дни.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане введено новое государственное пособие для семей, имеющих 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Оно будет выплачиваться вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: семьям, имеющим четверых детей – 42 496 тенге, пятерых – 53 127 тенге, шестерых – 63 757 тенге; семерых и более – 74 388 тенге.