С момента их ареста прошло девять месяцев
Суд по делу активистов, задержанных перед референдумом по АЭС, назначен на 10 июля
Коллаж Данияра Мусирова

Главное судебное разбирательство по делу активистов, задержанных перед референдумом АЭС, назначен на 10 июля, сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда. С момента ареста активистов прошло 9 месяцев, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

Суд пройдет 10 июля в 15:00.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

Напоминаем, что 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова. Накануне стало известно, что они, ранее проходившие по делу как свидетели с правом на защиту, теперь фигурируют как обычные свидетели.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.

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