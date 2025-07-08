Суд по делу активистов, задержанных перед референдумом по АЭС, назначен на 10 июля

Главное судебное разбирательство по делу активистов, задержанных перед референдумом АЭС, назначен на 10 июля, сообщили в пресс-службе Алмалинского районного суда. С момента ареста активистов прошло 9 месяцев, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

Суд пройдет 10 июля в 15:00.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменяют «попытку организации массовых беспорядков».

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

Напоминаем, что 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова. Накануне стало известно, что они, ранее проходившие по делу как свидетели с правом на защиту, теперь фигурируют как обычные свидетели.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.