В Шымкенте задержан директор театра по подозрению в хищении 136 млн тенге

В деле также фигурируют другие должностные лица учреждения
Задержаны директор и другие должностные лица «Шымкент жастар театры» по подозрению в хищении более 136 млн тенге, сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.
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