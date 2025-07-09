В деле также фигурируют другие должностные лица учреждения
В Шымкенте задержан директор театра по подозрению в хищении 136 млн тенге
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Задержаны директор и другие должностные лица «Шымкент жастар театры» по подозрению в хищении более 136 млн тенге, сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, на приобретение оборудования для проведения концерта, в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов, из государственного бюджета было выделено 320 млн тенге.

«Однако в нарушение требований закуп осуществлён через электронный магазин путем искусственного дробления лотов — более чем на 20 позиций. Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы», – говорится в сообщении агентства.

Также отмечается, что один из подозреваемых на эти деньги приобрел машину и квартиру общей стоимостью 48 млн тенге и оформил их на свои доверенные лица.

С санкции суда на эти имущества наложен арест, а подозреваемые помещены под стражу.

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