Хуана Гуайдо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы

Провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, после того как лидера оппозиции Хуана Гуайдо не пустили в здание парламента, где проходило голосование за новое руководство законодательного органа, сообщает Русская служба ВВС .

Оппозиция заявила, что на сессии не было необходимого кворума, поскольку власти заблокировали подходы к зданию парламента, многие депутаты не смогли попасть на заседание. Гуайдо пришлось перелезать через забор. Но Луис Парра назвал эти претензии несостоятельными. По его словам, оппозиция знала, что не наберет необходимого количества голосов.

«Процедура утверждения нового руководства Национальной ассамблеи имеет конкретные дату, время и место. И эти предлоги, чтобы сначала не присутствовать в парламенте, а затем заявить, что оппоненты узурпировали власть, не следует принимать во внимание», - заявил он.

По его словам, из 140 присутствующих на заседании депутатов за его кандидатуру проголосовал 81.

Хуан Гуайдо обвинил правительство в попытке помешать его переизбранию на пост спикера Нацассамблеи путем подкупа и запугивания депутатов и назвал результаты голосования в парламенте «переворотом».

Между тем власти США находятся на стороне Гуайдо. Как заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Западного полушария Майкл Козак, США продолжают считать Гуайдо временным президентом «в соответствии с конституцией», а заседание Национальной ассамблеи он назвал фальшивым. Также не признали результатов заседания парламента Венесуэлы власти ЕС и Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ).

Напомним, что год назад на фоне многотысячных протестов Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Официально его признали власти США, большинства стран ЕС и большей части государств Латинской Америки. Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро поддержали Россия, Иран, Китай, Куба, Сирия и Турция.