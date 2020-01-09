Принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи

Британский принц Гарри с женой Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи и будут стремиться к финансовой независимости, сообщает Русская служба ВВС .

Герцог и герцогиня Сассекские сообщили о своем решении в Instagram. И оно было принято после нескольких месяцев раздумий и обсуждений. Они также рассказали, что планируют жить на два дома – в Британии и Северной Америке, продолжая «оказывать полноценную поддержку» королеве Елизавете Второй.

«Жизнь на два континента позволит нам вырастить сына с уважением к королевской традиции, которой он принадлежит по праву рождения, и одновременно расширит личное пространство нашей семьи и даст возможность сосредоточиться на новом этапе в жизни, частью которого будет создание благотворительного фонда», - говорится в их заявлении.

Букингемский дворец отметил, что «их желание пойти своим путем» понятно, но «это все непростые вопросы, для разрешения которых потребуется время».

В сентябре Гарри и Меган рассказали, как непросто им находиться в центре постоянного внимания, а в октябре на телеканале ITV показали большое интервью, в котором они затронули темы вмешательства таблоидов в жизнь членов королевской семьи и взаимоотношений внутри королевской семьи. В частности, Меган, говорила о том, как ей навредила желтая пресса во время беременности, критикуя абсолютно каждый ее шаг.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер предположил, что одной из причин решения герцога и герцогини Сассекских стало пристальное внимание СМИ после рождения сына Арчи. Он сравнил решение супругов с отречением от престола Эдварда VIII в 1936 году, который предпочел трон женитьбе с дважды разведенной актрисой Уоллис Симпсон.