В столице многодетные матери вышли с протестом против нового механизма АСП

В столице около 50 многодетных матерей прибыли в министерство труда и социальной защиты населения. Как сообщает «Радио Азаттык» , они выразили несогласие с новым механизмом предоставления адресной социальной помощи (АСП) и потребовали вернуть выплату 21 тыс. тенге ежемесячно на каждого ребенка вне зависимости от количества детей.

Женщины также пытались пройти к резиденции президента, чтобы потребовать встречи с Касым-Жомартом Токаевым и высказать свои требования. Но на подходе к Акорде, у зданий мажилиса и сената парламента, им перегородили дорогу полиция и спецназ.

Как отмечает «Азаттык», это очередная акция протеста матерей с тех пор, как были приняты поправки в законодательство о социальном обеспечении, предусматривающие ежеквартальное подтверждение права на получение АСП, а также обязательное для получения АСП участие трудоспособных членов малообеспеченных семей в «мерах занятости». Согласно новому механизму, семьи, в которых четверо и более детей, будут получать пособия вне зависимости от дохода.

На прошлой неделе вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев заявил, что платить на каждого ребенка по 20 тыс. тенге «неправильно» и что государство должно «привлекать население к работе, то есть необходимо трудоустроить нуждающихся людей».