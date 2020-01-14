В Иране арестовали несколько человек по делу о сбитом самолете

«Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования», - сказал во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал провести тщательное расследование и наказать всех, кто виновен в катастрофе.

«Это была непростительная ошибка ... Один человек не может нести ответственность за крушение самолета, - цитирует его агентство Reuters. - Мы должны заверить людей, что такого больше не повторится».

8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев из Тегерана, потерпел крушение вскоре после вылета. На борту находились 167 пассажиров из разных стран и 9 членов экипажа, все они погибли. Изначально иранские власти заявляли, что у лайнера были неполадки с двигателем, он загорелся в воздухе. Однако 12 января иранские военные заявили, что сбили Boeing случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом, и его перепутали с «вражеской целью». В Иране ожидали атаки от США после того, как Тегеран нанес авиаудары по американским базам в Ираке. В этой связи иранские системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.