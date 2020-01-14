Отзыв кода авиакомпании Bek Air не повлияет на возврат купленных билетов – МИИР

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития прокомментировали обращение авиакомпании Bek Air, в котором они заявили, что отзыв трехзначного кода приведет к невозможности совершать операции по возврату и перебронированию билетов на рейсы других авиакомпаний.

«По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), в настоящее время индивидуальный идентификатор (код) Z9 авиакомпании «Бек Эйр» принадлежит авиакомпании «Бек Эйр» и не отозван. Стоит отметить, отзыв кода Z9 не повлияет на работу по возврату купленных авиабилетов на отмененные рейсы «Бек Эйр»», - сообщили в МИИР.

Здесь подчеркнули, что код – это 2 или 3-символьный индивидуальный идентификатор, присвоенный авиакомпании ИАТА, и выделяется согласно резолюции международной ассоциации №762. Эти коды используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок.

«Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании «Бек Эйр» могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения», - подчеркнули в МИИР.

В ведомстве напомнили, что в соответствии Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК от 30.04.2015 года, пассажирским билетом является документ на перевозку пассажира, выдаваемый авиакомпанией либо его уполномоченными агентами, подтверждающий ознакомление пассажиром с условиями договора воздушной перевозки и заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки. В случае если одна из сторон не выполняет условий договора воздушной перевозки, то в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса РК вторая сторона имеет право на взыскание материального и морального ущерба через судебные органы согласно гражданско-правовому спору.

На прошлой неделе авиакомпания Bek Air обратилась в министерство индустрии и инфраструктурного развития с письмом, в котором говорится, что Авиационная администрация незаконно приостановила их сертификат эксплуатанта, а отзыв трехзначного кода авиакомпании приведет к тому, что все операции с билетами – их возврат и перебронирование – будут невозможными.

«…сообщаем вам, что от IATA Airline Management поступило предупреждение об отзыве 3-хзначного кода авиакомпании. (…) Данный отзыв приведет к невозможности проведения вторичных операций с проданными авиабилетами в системах бронирования. Соответственно, все возвраты и перебронирования, а также учет пересадки пассажиров на рейсы других компаний будет невозможен. Также это может привести к аннуляции прошлых возвратов в системах бронирования и невозможнсти доступа к исторической части», - говорилось в письме.