Bek Air заявляет, что авиавласти незаконно приостановили действие сертификата экплуатанта

Авиакомпания Bek Air обратилась в министерство индустрии и инфраструктурного развития с письмом, в котором говорится, что Авиационная администрация незаконно приостановила их сертификат эксплуатанта, и просит оказать содействие в его восстановлении. Кроме того, здесь заявляют, что отзыв трехзначного кода авиакомпании приведет к тому, что все операции с билетами – их возврат и перебронирование – будут невозможными. Документ, датированный 9 января за подписью генерального директора А.Тулеубекова, опубликован на сайте компании.

«В настоящее время идет расследование, в котором задействованы все профильные надзорные органы. Выяснение обстоятельств происшествия требует тщательного подхода и строгого внимания. Однако сотрудникам нашей авиакомпании не удается заниматься решением своих повседневных задач. Обслуживание воздушных судов является строго регулируемым, критически важным, сложным комплексом работ. Необходимо проводить ежедневные плановые проверки технического обслуживания для обеспечения эффективности процесса без ущерба безопасности и качества», - отмечается в документе.

В компании заявляют, что 27 декабря «работниками органа преследования» у ее сотрудников были изъяты пропуска для доступа на территорию аэропорта Алматы, а решение о приостановке сертификата эксплуатанта считают незаконным. В частности, здесь ссылаются на «Порядок приостановления и отзыва сертификатов», пункт 28 приказа и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 10 ноября 2015 года, где говорится, что «уполномоченная организация приостанавливает действие сертификата экплуатанта в случаях: 1) несоблюдения эксплуатантом сертификационных требований и ограничений; 2) необеспечения страхования в соответствии с требованиями законов Республики Казахстан об обязательных видах страхования; 3) выявления нарушений первого уровня или влияющих на безопасность полетов, установленных при инспекционных проверках, в том числе в иностранных государствах; 4) в случае письменного заявления эксплуатанта». А в пункте 31 указанных правил говорится, что «в случаях, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 28 уполномоченная организация приостанавливает действие сертификата эксплуатанта с уцказанием причины приостановления до момента устранения эксплуатанатом выявленных нарушений…».

«Однако со стороны уполномоченной организации, в данном случае АО «Авиационная администрация Казахстана», не предоставлены объяснения о приостановлении действия сертификата экплуатанта. Никакой информации о причинах приостановления нам письменно не разъяснено. Со своей стороны считаем данный случай грубейшим нарущением, так как в пункте 34 вышеуказанных правил «…В случае приостановления действия сертификата эксплуатанта или его отзыва уполномоченная организация незамедлительно информирует эксплуатанта и орган обслуживания воздушного движения о принятом решении. По состоянию на 9 января предписаний со стороны сотрудников АО «Авиационной администрации» не было», - отмечают в компании.

Также здесь просят для официального обращения в ICAO предоставить протокол несоответствия прохождения предыдущего аудита, по заключению которого был выдан сертификат эксплуатанта от 12 ноября 2019 года.

«Также сообщаем вам, что от IATA Airline Management поступило предупреждение об отзыве 3-хзначного кода авиакомпании. (…) Данный отзыв приведет к невозможности проведения вторичных операций с проданными авиабилетами в системах бронирования. Соответственно, все возвраты и перебронирования, а также учет пересадки пассажиров на рейсы других компаний будет невозможен. Также это может привести к аннуляции прошлых возвратов в системах бронирования и невозможнсти доступа к исторической части».

В компании просят МИИР «оказать содействие в ускорении восстановления сертификата экстпулатанта».