В Минсельхозе считают необоснованными обвинения Россельхознадзора в мошенничестве при поставках подкарантинной продукции

Обвинения со стороны Россельхознадзора в адрес Казахстана о махинациях с фитосанитарными сертификатами в комитете государственной инспекции в АПК министерства сельского хозяйства назвали необоснованными. В ведомстве заявили, что есть проблемы с недобросовестными компаниями, однако законодательно решить этот вопрос пока невозможно, поэтому его нужно решать на уровне Евразийской экономической комиссии.

«Комитет не применял действий для организации “теневого порядка” для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС, как сказано в заявлении Россельхознадзора», - говорится в заявлении комитета.

В ведомстве отметили, что выдача фитосанитарных сертификатов – это государственная услуга, которая регламентирована приказом Минсельхоза от 29 июня 2015 года. В то же время есть недобросовестные казахстанские компании, которые при получении сертификатов оформляют подкарантинную продукцию на подставные компании. При этом, утверждают в комитете, эта проблема актуальна не только для России, но и для Казахстана, так как «в нашу страну также ввозится продукция со стороны государств – членов ЕАЭС в адрес получателей, которые не в курсе о том, что идет импорт в их адрес».

29 октября Россельхознадзор обвинил Казахстан в незаконных схемах поставок подкарантинной продукции. В частности, в ведомстве заявили, что комитет государственной инспекции в АПК Казахстана при оформлении фитосанитарных сертификатов на экспорт в Россию использовал реквизиты более 100 фирм, не осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Россельхознадзор также утверждает, что Казахстан несколько лет применял эту схему для бесконтрольного перемещения растениеводческой продукции по территории ЕАЭС «с целью умышленного уклонения от фитосанитарной проверки по месту доставки».

«Указанная мошенническая схема способствовала перемещению с территории Казахстана по территории Евразийского экономического союза растениеводческих продуктов неустановленного фитосанитарного статуса, а также распространению по территорию таможенного союза карантинных объектов», - заявили в ведомстве.

Кроме того, считают в Россельхознадзоре, это создают предпосылки для ухода от налогов и искажает реальный товарооборот сельхозпродукции между странами. По данным ведомства, за два года казахстанская сторона ввезла таким образом более 120 тыс. тонн растениеводческих продуктов и не предъявила к контролю в местах назначения 260 тыс. тонн плодоовощной продукции. Россельхознадзор заявил, что к ним поступили «многочисленные обращения» от российских участников внешнеэкономической деятельности, что Казахстан использует их данные для «незаконной предпринимательской деятельности».

Отметим, что споры Казахстана с Россельхознадзором продолжаются уже больше месяца. С 23 сентября Россия ввела односторонние ограничения на транзит казахстанского зерна и ряда сельскохозяйственной продукции через свою территорию. А 17 октября «Россельхознадзор» запретил ввозить на территорию России казахстанскую пшеницу, чечевицу, семяна льна и другую сельхозпродукцию. Сегодня министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что переговоры с российской стороной идут. Он надеется, что вопрос решится в течение недели и запрет будет снят.