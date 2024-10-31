Казахстан в 2025 году планирует запустить в космос собственную ракету – Мадиев

В 2025 году Казахстан планирует запустить в космос отечественную ракету, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

«Запуск метеорологической ракеты планируется в 2025 году и испытание сверхлегкой ракеты в 2030 году», - сказал Мадиев.

Министр подчеркнул, что отечественная ракета-носитель «предполагает создание собственного средства выведения» для получения независимого доступа в космос. Сейчас разрабатывают материалы и компоненты ракеты-носителя, создан прототип смесевого твердого ракетного топлива.

Кроме того, Мадиев сообщил, что возобновлены работы по проекту космического ракетного комплекса «Байтерек». Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2025 год, коммерческие запуски – с 2028 года, после испытательных пусков.

Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» еще в конце 2021 года. Поправки предусматривали, что российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей, а казахстанская сторона – финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса «Зенит-М». Начало летных испытаний должно было начаться в 2023 году.

В мае этого года правительство Казахстана одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса «Байтерек» на 2025 год.