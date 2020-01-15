Дороги закрыты для всех видов автотранспорта
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В четырех регионах Казахстана закрыли дороги из-за непогоды
фото Чингиза Бакишева

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях из-за непогоды закрыты дороги для всех видов автотранспорта, сообщает комитет по ЧС МВД РК.

Так, в Павлодарской области с 19:00 вторника в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги Кызылорда – Павлодар (1242-1135 км, с.Бозшаколь – граница Карагандинской области).

Также с 19:00 в Карагандинской области закрыто движение на 1066-1135 км этой же автодороги – (от п.Молодежный до границы Павлодарской области).

В Северо-Казахстанской области с 18:30 вторника в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, низовая метель, выпадение осадков, ограничения видимости) закрыто движение на автодороге областного значения в 5-ти районах (Айыртауский, Акжарский, Кызылжарский, Г.Мусрепова, Уалихановский).

Днем 14 января также была закрыта трасса Екатеринбург – Алматы (835-856 км, с.Чистополье – граница Акмолинской области, и 856-917 км, п.Жаксы – граница СКО).

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