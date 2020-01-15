Токаев призвал «национальную буржуазию» присоединиться к социальным инициативам

Казахстан пока продолжает искать оптимальную модель социальной политики государства. Однако отечественный бизнес, меценаты и вся так называемая национальная буржуазия могла бы помочь учащимся из малообеспеченных семей закупать форму, питание и оказывать другую поддержку, заявил в среду в ходе встречи в Акорде с представителями президентского молодежного кадрового резерва глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Мы ищем оптимальную модель социальной политики государства. Наиболее актуальными являются вопросы АСП. Они очень острые, звучат довольно остро в нашем обществе. Государство должно помогать тем, кто действительно в этом нуждается. Нельзя подстегивать неоправданные ожидания людей. Это путь в никуда», - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что правительство намерено выплачивать пособия всем многодетным семьям вне зависимости от доходов. Кроме того, все дети из малообеспеченных семей будут получать гарантированный социальный пакет. Дошкольники станут получать продуктовые наборы и другие средства первой необходимости.

«Для учащихся школ из малообеспеченных семей будет предоставлено бесплатное горячее питание, проезд на учебу и обратно, школьная форма, необходимые принадлежности. Все это, разумеется, за счет государства. Хотелось бы, чтобы нас поддержали отечественные бизнесмены, так называемая национальная буржуазия», - заявил президент, отметив, что такая практика есть в ряде европейских стран, Финляндии, Швеции, Чехии, Эстонии, где предприниматели «активно включаются в социальное обеспечение».

«В Нью-Йорке с 2017 года введены бесплатные обеды для всех учащихся государственных публичных школ. Это более миллиона детей. По оценкам всемирной продовольственной программы ООН, каждый доллар, вложенный в питание школьника, окупается в три, а порой и до десяти раз. Уверен, с помощью представителей бизнеса, меценатов, спонсоров, эта задача нам вполне по плечу», - заключил Токаев.