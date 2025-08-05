Получателям АСП в Казахстане будут давать продовольственные ваучеры – Минторговли

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства во вторник рассказал о мерах по контролю за торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары и адресной поддержке социально уязвимых слоев населения.

В частности, по его словам, министерство переходит к усилению контроля за 15% торговой надбавкой на социально значимые продовольственные товары.

«Параллельно реализуется модуль анализа цен на товары, позволяющий принимать эффективные управленческие решения. В рамках пилота получателям АСП предоставляются продовольственные ваучеры. Они позволяют приобретать социально значимые продовольственные товары по закупочной цене, без торговой надбавки», - сказал Шаккалиев.

Он уточнил, что пилот планируется провести в городах Акколь, Кокшетау и Павлодар, в нем примут участие порядка 5 тысяч получателей АСП.

Шаккалиев отметил, что проект поддержан депутатами парламента в ходе региональных поездок и успешно прошел этап общественного обсуждения.

На слайдах презентации, показанной на заседании кабмина, указано, что запуск планируется в третьем квартале этого года. Скидка составит 1 МРП на каждого члена семьи.

Кроме того, совместно АО «Казахтелеком» реализуется пилотный проект по внедрению информационной системы прослеживаемости товаров с целью прозрачного обеспечение населения социально значимыми продовольственными товарами по приемлемым ценам через цифровизацию механизмов стабилизации и мониторинга цен.

«Проект позволяет объединить на единой платформе в режиме реального времени информацию по запасам социально значимых продовольственных товаров, объемам продукции на основе накладных по цепи поставок», - сказал министр.

Как указывается в справочных материалах ведомства, в систему уже внесены 364 договора на сумму 99,72 млрд тенге, зарегистрированы 1 436 юридических лиц.

Глава правительства Олжас Бектенов поручил Минторговли запустить до 1 октября в Кокшетау и Павлодаре пилотный проект цифровых продовольственных ваучеров.