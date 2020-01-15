Следует вместе принимать законы, программы и отвечать перед народом, считает он
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Парламент должен играть ключевую роль в формировании правительства – Назарбаев
фото с сайта elbasy.kz

Председатель мажилиса парламента Нурлан Нигматулин доложил первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву об исполнении фракцией партии Nur Otan поручений, данных на совещании осенью прошлого года, об итогах региональных поездок депутатов мажилиса и рассказал о текущей законотворческой работе нижней палаты парламента.

«Начиная с пятого января текущего года все депутаты, в том числе депутаты фракции партии, объехали все регионы страны, посетили все отдаленные населенные пункты. За эти дни состоялось порядка полутора тысяч встреч депутатов с гражданами страны. На этих встречах поднималось множество вопросов, в том числе по новому формату социальной помощи, новому Кодексу о здравоохранении, обеспечению занятости населения. Все мнения и предложения людей будут учтены в предстоящей законотворческой работе», - сказал Нигматулин.

Назарбаев в свою очередь подчеркнул важность продолжения работы по своевременному реагированию депутатов партии на запросы населения.

«Необходимо повернуться к людям, к населению, жить их заботами. Это задача партии, а также ее депутатов всех уровней. Это наш общий долг», - сказал первый президент Казахстана.

Кроме того, он указал на необходимость обеспечения слаженной работы исполнительной и законодательной ветвей власти для достижения экономического роста и повышения благосостояния людей, и заявил, что «сейчас стоит задача обеспечить новый рост экономики».

«Парламент и партия должны думать об этом вместе», - сказал Елбасы.

По его мнению, стоит обратить внимание на вопрос повышения роли парламента.

«Парламент должен играть ключевую роль в формировании правительства. Следует вместе принимать законы, программы и отвечать перед народом», - подчеркнул первый президент.

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