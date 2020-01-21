В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий – в регионах ожидаются метели и сильный ветер, сообщает «Казгидромет».

В Костанайской области днем 22 и ночью 23 января снег, метель, местами гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

Также днем 22, сутки 23 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель, местами гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. В Петропавловске днем 22, сутки 23 января снег, метель, гололед, ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской области днем 22, сутки 23 января синоптики прогнозируют снег, метель, местами гололед, юго-западный ветер 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более. В Кокшетау снег, метель, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в столице 22-23 января ожидается снег, метель, 23 января гололед, вечером 22, сутки 23 января ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Павлодарской области 22-24 января снег, сутки 23, ночью 24 января метель, местами гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

22-24 января в Актюбинской области снег, днем 22 января метель, местами гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

22 января в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами метель. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске 22 января метель, порывы южного, юго-западного ветра днем 15-20 м/с. В Семее 22 января также ожидается метель, порывы южного, юго-западного ветра днем 15-20 м/с.

22 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 22 января туман, в Туркестане ночью и утром 22 января туман, утром и днем ветер юго-западный 15-20 м/с.