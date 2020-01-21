Незарегистрированные автомобили в Казахстане будут выявлять с помощью базы данных по страхованию

В МВД Казахстана создали схему по выявления правонарушителей среди автомобилистов, приобретающих транспорт за границей, но не регистрирующих его на территории республики, сообщает Sputnik Казахстан . Как рассказал первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, незарегистрированные автомобили будут выявлять с помощью базы данных Нацбанка по страхованию.

Отмечая, что казахстанцы «не торопятся добровольно регистрировать автомобили», ввезенные на территорию Казахстана, таким образом, нарушают закон, Кожаев сообщил, что министерство стало «искать альтернативные решения, как эти правонарушения выявлять».

«В сентябре 2019 года мы провели интеграцию базы данных МВД с базами данных по страхованию Национального банка. Теперь у нас есть возможность определить. В случае установления правонарушения, если они камерами видеонаблюдения зафиксированы, у нас есть номер этой машины, мы через базу страховщиков Нацбанка найдем человека, который эксплуатирует эту машину», - пояснил он.

Замминистра добавил, что пока это единственный способ удаленной проверки автомобилей на наличие регистрации.

С 2020 года в Казахстане стала обязательной регистрация автомобилей с иностранными номерами. В МВД заявили, что казахстанцам необходимо в течение 10 дней зарегистрировать автомобили, ввезенные из Армении и Кыргызстана, либо утилизировать их, сдать на запчасти или продать там, где авто было приобретено.

Между тем в министерстве торговли интеграции заявили, что Армения нарушила обязательства об использовании ввезенных в страну автомобилей только в личных целях без права перепродажи на территорию других государств, сообщает КазТАГ. Переходный период ввоза автомобилей в Армению по льготным пошлинам Евразийского экономического союза истек 31 декабря 2019 года, сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. Она пояснила, что когда Армения в 2014 году приняла решение о вступлении в ЕАЭС, решением глав государств-участников союза ей было дано право ввозить автомобили по более низким пошлинам, чем действовали на тот момент в рамках Таможенного союза, но с переходным периодом в 5 лет и только для личных целей, без права перепродажи на территорию других стран. А сегодня, когда автомобили с армянскими номерами оказались в собственности казахстанцев, получается, что эти обязательства Армения нарушила.

«Причины мы будем рассматривать на площадке ЕАЭС, сейчас отправлена группа представителей казахстанских министерств в Ереван, они разбираются, на каком основании была допущена такая продажа, затем переговоры будут продолжены в Алматы в рамках двусторонних встреч с армянской стороной. Вполне вероятно, что вопрос будет поднят на уровне Совета Евразийской экономической комиссии», - сказала Кушукова.

Она также пояснила, что автомобили с армянскими и кыргызскими номерами в Казахстане считаются иностранным товаром согласно договора о присоединении этих стран к ЕАЭС. А владельцы в данном случае несут обязательства по недопущению перепродажи, обременения этого товара.

«Для того чтобы перевести в данном случае автомобиль из иностранного товара в товар Таможенного союза, необходимо полностью провести таможенную очистку, выплатить таможенную пошлину по ставкам единого Таможенного кодекса», - отметила вице-министр.