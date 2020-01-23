Среди них два международных
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Авиакомпания SCAT отменила рейсы из-за непогоды в столице и Караганде
ФОТО ИСКАНДЕРА САЛИХОДЖАЕВА

В связи со сложными метеорологическими условиями в столице и Караганде (снег, метель, ветер до 30 м/c) авиакомпания SCAT сообщила об отмене рейсов, запланированных на сегодня.

Так, по данным пресс-службы компании, отменены рейсы из Шымкента в столицу и в обратном направлении, из столицы в Москву, Прагу, Атырау, Актау, Алматы, Актобе и рейсы в обратном направлении, а также рейсы из Караганды в Усть-Каменогорск и Алматы и обратные рейсы.

«По вопросам перебронирования и вынужденных возвратов необходимо обращаться по месту приобретения перелёта. Авиакомпания просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом», - подчеркнули в компании.

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