Авиакомпания SCAT отменила рейсы из-за непогоды в столице и Караганде

В связи со сложными метеорологическими условиями в столице и Караганде (снег, метель, ветер до 30 м/c) авиакомпания SCAT сообщила об отмене рейсов, запланированных на сегодня.

Так, по данным пресс-службы компании, отменены рейсы из Шымкента в столицу и в обратном направлении, из столицы в Москву, Прагу, Атырау, Актау, Алматы, Актобе и рейсы в обратном направлении, а также рейсы из Караганды в Усть-Каменогорск и Алматы и обратные рейсы.

«По вопросам перебронирования и вынужденных возвратов необходимо обращаться по месту приобретения перелёта. Авиакомпания просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации. Безопасность пассажиров является для нас приоритетом», - подчеркнули в компании.