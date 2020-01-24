Модернизацией действующей платежной системы займется регулятор
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Рост безналичных платежей: Нацбанк намерен решать проблему
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Национальный банк совместно с правительством планирует реализовать меры по модернизации действующей и формированию высокотехнологичной и общедоступной платежной инфраструктуры, сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием президента глава регулятора Ерболат Досаев.

«Важной задачей остается дальнейшее снижение размеров теневой экономики. Результаты последних лет показывают значительный рост безналичных платежей», - заявил Досаев, отметив, что только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза.

По его статистике, ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Однако соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается.

«Проводимая нами совместно с правительством и участниками рынка работа обеспечит переход на следующий и качественно новый этап развития рынка безналичных (розничных) платежей. Будут реализованы системные меры по модернизации действующей и формированию высокотехнологичной, общедоступной платежной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей участников рынка», - проинформировал глава Нацбанка.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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