Правительство перенаправит фокус в АПК на стимулирование глубокой переработки

В агропромышленном комплексе фокус будет направлен на стимулирование глубокой переработки сельхозпродукции, сообщил глава кабмина Казахстана Аскар Мамин на расширенном заседании правительства в пятницу.

«Будет реализован комплексный подход по обеспечению продовольственными товарами, предусматривающий увеличение производства сельхозпродукции, субсидирование с привязкой к импортозамещению, рост инвестиций и расширение экспорта продукции АПК», - пояснил он.

А привлечение стратегических инвесторов будет способствовать формированию чёткого понимания у казахстанских фермеров долгосрочных перспектив развития отрасли, уверен премьер.

«В 2020 году будут обеспечены темпы роста отрасли на 6%, сокращение импорта продукции АПК на 6%, создание 40 тыс. новых рабочих мест», - продолжил премьер.

В целом АПК является инвестиционно-привлекательной отраслью, подчеркнул он, и в ближайшие 5 лет будет реализовано 387 проектов на сумму 4,4 трлн тенге, из них в 2020 году начнётся реализация 94 проектов на 559 млрд тенге.

«Работа в этом направлении уже ведётся. Так, в Северо-Казахстанской области реализуются проекты по развитию глубокой переработки пшеницы. Планируется ввод в эксплуатацию новых перерабатывающих мощностей, что позволит за 3 года довести объёмы переработки пшеницы в области с 20% до 90%. Это пример для других зерносеющих регионов. В Жамбылской области, где 60% населения проживают в сельской местности, принимается комплекс мер по стимулированию развития личных подсобных хозяйств. В результате в рамках этого проекта в ближайшие 2 года выпуск сельхозпродукции вырастет на 34%, загрузка предприятий – на 30%, будет создано более 4 тыс. новых рабочих мест», - сказал Мамин.