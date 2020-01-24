В Казахстане проведут кардинальную реформу экономики

«Надо признать – темпы реализации реформ замедлились. Считаю важным подготовить программу глубоких, возможно, радикальных реформ экономики страны. Нам нужен новый экономический курс, который даст четкое видение ключевых проблем и методов их решения. Реформы требуют воли и решительности. Именно к этому я призываю правительство», - сказал Токаев.



Он подчеркнул, что основные решения принимаются государственным аппаратом «медленно, с оглядкой на многочисленные НПА, на необходимость межведомственного согласования».

«Так работать в условиях ужесточения международной конкуренции и с учетом справедливых требований народа уже нельзя. Реформы придется проводить буквально через колено. Президент не может выступать в качестве надсмотрщика, заставляя чиновников быстро и качественно выполнять необходимую работу, контролировать ход реализации программы. Кстати, и премьер-министр не должен работать в таком режиме. Перед ним стоят совсем другие задачи. Поэтому госаппарат должен функционировать эффективно и оперативно», - подчеркнул Токаев.

По его словам, денежно-кредитная политика, динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное и доступное финансирование экономики, а в зоне особого внимания должно быть развитие частного предпринимательства и кардинальное усиление механизма защиты конкуренции.

«Нам предстоит усовершенствовать наше законодательство и регулирование во всех сферах. От медицины до финансовых рынков. На базе наилучших мировых практик в особенности ОЭСР. Ясные цели, понятные задачи, полное их выполнение позволят обеспечить новые качества экономического роста. Поэтому требуется разработать единый программный документ, максимально краткий по форме и глубокий по содержанию. По сути, речь идет о плане работы правительства на среднесрочный период. Данный документ должен быть подготовлен правительством, администрацией президента, «Атамекеном» уже к 15 мая. Времени на раскачку нет», - поручил глава государства.

Основой реформы экономики, согласно словам Токаева, должны стать рост доходов населения с созданием многочисленных рабочих мест и достойной оплатой труда, повышение качества человеческого капитала; строительство прозрачной и прагматичной налогово-бюджетной политики; денежно-кредитная политика, динамичный финансовый рынок должны обеспечивать долгосрочное финансирование экономики; развитие частного предпринимательства и защиты конкуренции; усовершенствование законодательства - от медицины до финрынков.

По его словам, также будет создан центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента. Он будет функционироать «на общественных началах, возможно, потом будет преобразован в агентство по реформам при президенте».

«Поручаю создать Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента. Центр будет функционировать на общественных началах. Помимо сотрудников Администрации президента в него войдут представители научного и экспертного сообщества. Может по мере развития этого института он будет преобразован в Агентство по реформам при президенте. Пока же давайте создадим Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ без каких-либо бюджетных затрат», - сказал глава государства.

Также он предложил объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций, подчеркнув, что мероприятия должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу.