Рост экономики Алматы в 2019 году составил 4,8%

В 2019 году рост экономики Алматы составил 4,8%, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба акимата города. Инвестиции в основной капитал выросли на 8,5%. В целом в акимате отметили положительную динамику во всех отраслях экономики Алматы.

«Промышленность выросла на 4,5%, ввод жилья — 4,8%, строительство на 3,4%, розничная торговля на 12,1%, транспорт и складирование на 11,9%. Всего привлечено более 820 млрд тенге инвестиций с ростом на 8,3%. Из них 620 млрд тенге — частные», — сообщили в акимате.

В 2019 году было создано более 47 тысяч рабочих мест, из них в рамках государственных программ — 12 тысяч. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 9%. Произведенная в Алматы продукция составила более четверти от всего объема страны.

Также в 2019 году, по данным акимата, 12,7 тысяч семей получили АСП на сумму 7,1 миллиард тенге. Более 22 тысяч учеников из малообеспеченных и многодетных семей были обеспечены бесплатным питанием.