Автомобили из стран ЕАЭС временно зарегистрируют в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести временную регистрацию автомобилей, ввезенных в Казахстан из стран ЕАЭС для личного пользования.

"Правительству в месячный срок в разовом порядке обеспечить временную регистрацию авто, введенных из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года", - поручил Токаев.

Такие автомобили при этом должны соответствовать требованиям техрегламентов.

Граждане "должны уплатить регистрационный сбор и пошлину", они не получат права передачи автомобилей другим лицам. При этом до 1 марта 2021 года владельцы таких автомобилей должны оплатить таможенные пошлины и утильсбор, либо вывезти машины из страны, сказал Токаев.

Генпрокуратуре он поручил провести правовую оценку ситуации с ввезенными в Казахстан автомобилями из стран ЕАЭС.

С 2020 года в Казахстане стала обязательной регистрация автомобилей с иностранными номерами. В МВД в начале месяца заявили, что казахстанцам необходимо в течение 10 дней зарегистрировать автомобили, ввезенные из Армении и Кыргызстана, либо утилизировать их, сдать на запчасти или продать там, где авто было приобретено.

Это вызвало протесты автолюбителей - акции прокатились по всей стране. Владельцы автомашин заявили, что регистрация автомобиля, уплата утилизационного сбора оказываются для них неподъемными.

Позднее в полиции заявили, что не будут проводить специальных рейдов для выявления незарегистрированых автомашин.