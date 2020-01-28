Единый банк ПСД создадут в Казахстане

В Казахстане будет создан единый банк проектно-сметной документации, что позволит экономить до 65% расходов при разработке проектов, сообщил во вторник в ход заседания правительства заместитель премьер-министра Роман Скляр.

«В текущем году начнет функционировать единый банк ПСД. В этой связи акиматам необходимо начать применение типовых проектов, что позволит экономить до 65% расходов при проектировании», - сообщил Скляр.

Кроме того в рамках поручений президента, данных на расширенном заседании правительства 24 января, в этом году будет введена методология оценки эффективности сельхозсубсидий, предполагающая, в том числе, и встречные обязательства субъектов АПК. На эти цели трансфертом из средств республиканского бюджета в местные бюджеты в 2020 году предусмотрено 200 млрд тенге. При этом акиматам «необходимо прекратить практику отвлечения средств на другие цели, не связанные с АПК».

«Таким образом, МСХ совместно местными исполнительными органами будет обеспечена планомерная работа по снижению доли импорта продовольственных товаров и обеспечению продовольственной безопасности страны», - считает вице-премьер.