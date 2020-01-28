Токаев обсудил с премьером ОАЭ сотрудничество стран в различных сферах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Как сообщается на сайте Акорды, они обсудили вопросы партнерства двух стран на региональном и глобальном уровнях.

В частности, они рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах цифровой экономики, электронной коммерции, современной инфраструктуры, искусственного интеллекта, финансовых услуг, инвестиций, индустрии туризма, строительства и транспорта.

Токаев отметил важность укрепления двустороннего сотрудничества Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами, а также подтвердил своё намерение придать мощный импульс реализации совместных бизнес-проектов.

«Наша страна готовится продвигать туристические продукты, связанные с глобальной историей. К примеру, с Золотой Ордой. И в этом вопросе нам очень интересен опыт туристического бизнеса Эмиратов: как развить внутренний туризм, как сделать направления интересными для туристов», - сказал он.

В свою очередь шейх Мухаммед Аль Мактум выразил готовность Эмиратов поделиться с Казахстаном опытом и знаниями по развитию различных секторов экономики и проинформировал Токаева о ходе подготовки Дубая к Всемирной выставке «ЭКСПО-2020».

Также Токаеву презентовали казахстанский павильон, который будет построен на Международной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Он будет расположен в тематическом кластере «Возможности», в непосредственной близости от главного павильона ОАЭ. Национальная экспозиция будет поделена на несколько зон, в которых будет представлена информация о месте нашего региона в мире, туристском потенциале, истории, культуре страны и ее столице. Посетители также смогут узнать об экономических и инвестиционных возможностях Казахстана. Финальное интерактивное шоу поведает гостям павильона о влиянии искусственного интеллекта на будущее человечества.

Выставка состоится с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года и будет посвящено теме «Объединяя умы, создавая будущее».

Кроме того, глава государства встретился с исполнительным директором инвестиционной корпорации Дубая Мухаммедом аш-Шайбани, с которым обсудил вопросы сотрудничества в финансовой сфере и перспективы дальнейшего развития Международного финансового центра «Астана» и возможность активного участия Инвестиционной корпорации Дубая в казахстанской программе приватизациии и в деятельности биржи МФЦА. Токаев сообщил Мухаммеду аш-Шайбани о готовности государственных структур создать благоприятные условия для инвесторов в случае их заинтересованности в инвестировании и приобретении активов в Казахстане.