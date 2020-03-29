До 50 контактных приходится на одного заразившегося коронавирусом – Кисикова

На каждого выявленного больного коронавирусной инфекцией приходится от 30 до 50 контактных лиц, однако они не являются активными переносчиками болезни, сообщила в воскресенье в ходе брифинга руководитель управления общественного здоровья столицы Сауле Кисикова. Она также рассказала о текущей ситуации в городе и уже не попросила, а потребовала от граждан не выходить из дома.

«В городе проводится очень большая работа по недопущению распространения данной инфекции. Проводится активное выявление контактных лиц - это лица из близкого контакта и потенциальных. И на каждого выявленного носителя КВИ приходится от 30 до 50 контактных лиц. И нами проводится жесткая работа по их изоляции. И вот из этих лиц выявляются новые случаи. Поэтому эти лица не являются активными переносчиками данной инфекции. Процент выявленных новых лиц составляет порядка 80% именно от изолированных или находящихся на стационарном наблюдении. На текущее время работа по их госпитализации начата. Также начата работа по выявлению контактных лиц именно по новым случаям», - рассказала Кисикова.

Она проинформировала, что на 13 часов 29 марта в стационарах столицы находятся на госпитализации 1536 человек, зарегистрирован 151 случай коронавирусной инфекции, 13 человек выписаны. За 29 марта в городе зарегистрировано 16 новых случаев. Все они - из числа близкого контакта, ранее находящиеся на стационарном наблюдении или изолированы на дому, а также выявлены в процессе мониторинга за лицами из числа потенциальных контактных больных с коронавирусом.

«На сегодняшний день из числа пациентов с КВИ, находящихся на стационарном лечении, у двоих состояние стабильно тяжелое без ухудшения, находятся на ИВЛ. У остальных пациентов состояние удовлетворительное», - рассказала руководитель управления о состоянии здоровья больных.

Два случая из числа новых, по ее словам, выявлены на базе второй поликлиники, где развернуты дополнительные обсервационные койки.

«На базе железнодорожной больницы расширено пульмонологическое отделение. Именно для жителей столицы, где мы проводим диагностику на наличие коронавирусной инфекции. И дальше уже определяем тактику ведения и лечения данного пациента. Также на базе городской поликлиники №2 по адресу Желтоксан, 36 открыта обсервационная поликлиника. Мощность данного медицинского объекта —150 посещений в смену. Здесь также открыты диагностические койки, на которых пациент с подозрением на КВИ проходит необходимые лабораторно-диагностические исследования. И вот два пациента вновь выявленные, именно на этом медицинском объекте», - пояснила Кисикова.

Продолжают медики работу и по изоляции всех пассажиров, прибывающих в международный аэропорт столицы.

«На текущую дату уже отработаны 18 рейсов, за последние сутки прибыли еще три рейса – это 274 человека, которым проведен забор на лабораторные исследования, результаты в работе. Сегодня ожидаем четыре рейса», - заключила она.