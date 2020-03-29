Общежитие в столице закрыли на карантин

Одно из столичных общежитий, находящееся на улице Садвакасова, закрыли на карантин из-того, что там находится один контактный с больным коронавирусом.

«За истекшие сутки предписанием главного санитарного врача столицы закрыты на карантин два объекта и одно общежитие», - сообщила в воскресение в ходе брифинга руководитель управления общественного здоровья города Сауле Кисикова.

Позже в столичном акимате уточнили, что общежитие находится на улице Садвакасова. И оно закрыто на карантин, так как там находится один контактный с больным коронавирусом. Всего же в общежитии расположено 28 комнат, в которых проживают порядка 100 человек.

Напомним, накануне ночью акимат сообщил, что в столице на карантин взяты медицинский центр «Мейрим» и национальный научный онкоцентр, расположенный по ул. Керей и Жанибек хандар.

«Контактные лица отправлены на карантин, в их числе медработники», - было сказано в сообщении.