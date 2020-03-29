​За последний день режим ЧП нарушили 124 человека

За субботу режим чрезвычайного положения нарушили 124 человека. Все они были привлечены к административной ответственности, а 56 человек из них были арестованы, рассказал во время брифинга в воскресенье министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

Одно из нарушений было связано с указанием недостоверных данных на портале Damumed. Один казахстанец сообщил о наличии у себя симптомов Covid-19, однако во время его осмотра медики не обнаружили признаков заболевания. Позже пользователь портала пояснил, что хотел проверить работу системы, однако признаков болезни не имел, за границу не выезжал, контактов с заболевшими у него тоже не было. За это, по словам Абаева, он был оштрафован. Министр в очередной раз попросил граждан быть более ответственными: медики работают практически круглосуточно и сейчас у них на счету каждая минута, которую необходимо тратить на действительно нуждающимся в помощи.

Он также отметил, что за последние сутки правоохранительными органами страны были изъяты и переданы акиматам 40 тыс. масок и свыше 2000 литров антисептика, которые реализовывались незаконно и по завышенным ценам.