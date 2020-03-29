В понедельник госкомиссия озвучит дополнительные меры поддержки врачей
  • 1092
Более 4000 медиков переселены из области в алматинские общежития
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

Более четырех тысяч медицинских работников, проживающих в Алматинской области, переселены в студенческие общежития города Алматы, сообщил в воскресенье в ходе брифинга министр информации и общественного развития Даурен Абаев.

«Сейчас более 4000 сотрудников (медицинских организаций - V), проживающих в области, заселены в общежития. Думаю, уже завтра, госкомиссия озвучит мер по поддержке медиков в рамках поручения президента», - сообщил Абаев.
Он заверил, что всем работникам медицинских организаций, проживающих в Алматинской области, предложили переехать жить в студенческие общежития при вузах Алматы.
«Если есть потребность (в жилье - V), необходимо обратиться к своему руководству, которое дает заявку в акимат города», - уточнил министр.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Работу общественного транспорта в столице полностью остановят до 5 апреля
Новости
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Шымкенте
Новости
Коронавирус в Павлодар завезен из столицы
Новости
Карантин объявлен еще в пяти городах Казахстана
Новости
Для МСБ и населения приостановят выплаты по кредитам, а также отсрочат ряд налоговых платежей
Новости
Жительницу Актобе задержали после поста о нарушении карантина