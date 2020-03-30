КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки

По данным СМИ Северной Кореи, пуск был произведен утром 29 марта из района Вонсан.

Испытания проводились с целью проверки стратегических и технических характеристик установки, они прошли успешно.

Накануне сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, длина их полета составила 230 км. Южнокорейские военные назвали «действия такого вида со стороны Северной Кореи в ситуации, когда весь мир переживает трудные времена в связи с COVID-19, неуместными».

До этого, 21 марта, КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто. А 9 марта южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея запустила три ракеты в направлении Японского моря в рамках боевых учений.