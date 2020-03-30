Они проводились с целью проверки ее стратегических и технических характеристик
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КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки
ФОТО ЦТАК

Корейская Народная Демократическая Республика провела 29 марта испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки, сообщает РБК.

По данным СМИ Северной Кореи, пуск был произведен утром 29 марта из района Вонсан.

Испытания проводились с целью проверки стратегических и технических характеристик установки, они прошли успешно.

Накануне сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря, длина их полета составила 230 км. Южнокорейские военные назвали «действия такого вида со стороны Северной Кореи в ситуации, когда весь мир переживает трудные времена в связи с COVID-19, неуместными».

До этого, 21 марта, КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Запуск осуществлялся из провинции Пхенан-Пукто. А 9 марта южнокорейские военные сообщали, что Северная Корея запустила три ракеты в направлении Японского моря в рамках боевых учений.

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