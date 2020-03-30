Бывший аким Кызылординской области подозревается в мошенничестве

Бывший аким Кызылординской области Куанышбек Искаков помещен под домашний арест на два месяца, в отношении него ведется следствие по факту мошенничества, сообщили в понедельник в пресс-службе областного суда.

«28 марта 2020 года агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции направило ходатайство в специализированный следственный суд города Кызылорды Кызылординской области о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении акима Кызылординской области Куанышбека Искакова. В отношении указанного лица ведется следствие по пп.2 части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса», - говорится в сообщении.

В суде отметили, что ходатайство о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Куанышбека Досмаиловича Искакова удовлетворено.

«Установлен срок домашнего ареста - 2 месяца с 22:28 26 марта до 22:28 26 мая 2020 года. Решение суда не вступило в законную силу», - отмечается в сообщении.

Искаков занимал пост акима Кызылординской области с июня 2019 года, до этого четыре года был замакима области. Он был отправлен в отставку в минувшую субботу, новым акимом региона стала Гульшара Абдыкаликова.