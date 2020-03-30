Бывший аким Кызылординской области подозревается в мошенничестве

Суд санкционировал домашний арест на 2 месяца
Тамара Вааль, Vласть
Бывший аким Кызылординской области Куанышбек Искаков помещен под домашний арест на два месяца, в отношении него ведется следствие по факту мошенничества, сообщили в понедельник в пресс-службе областного суда.
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