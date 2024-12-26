Суд вынес еще два приговора по делу о сексуальном рабстве школьницы из Кызылорды

В среду суд №2 города Кызылорды в закрытом режиме рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимой А. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией и приговорил ее к 4 годам лишения свободы. Днем ранее по этой же статье суд вынес приговор в отношении еще одной женщины и назначил ей наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Суд установил, что подсудимая А. зная о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей, с целью получения материальной выгоды неоднократно привлекала ее к занятию проституцией. Вина подсудимой доказана протоколами осмотра места происшествия, очной ставки и показаниями потерпевшей.

Ранее прокурор просил лишить ее свободы на 4 года, а также взыскать с нее моральный ущерб в размере 5 млн тенге. Сторона потерпевшей просила назначить минимальный срок лишения свободы в связи с наличием у подсудимой несовершеннолетнего ребенка.

Ей назначено 4 года лишения свободы, при этом к смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие у нее малолетнего ребенка и отсутствие судимости. Кроме этого, суд частично удовлетворил иск о взыскании морального вреда.

Днем ранее в этом же суде было рассмотрено уголовное дело в отношении Ж. по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией.

Прокурор просил признать ее виновной и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев. В сообщении суда отмечается, что представитель потерпевшей простила подсудимую, срок и вид наказания оставила на усмотрение суда. Ей назначили 4 года 6 месяцев лишения свободы. К смягчающим обстоятельствам суд отнес наличие у нее несовершеннолетнего ребенка.

Ранее к четырем с половиной годам лишения свободы приговорили 21-летнего местного жителя по обвинению в вымогательстве денег у 16-летней школьницы. По версии следствия, угрожая распространением порочащих сведений, он требовал от нее 700 тыс. тенге, а также забрал из ее сумки 35 тыс. тенге. Помимо этого, по этому делу cуд признал виновным еще одного человека и назначил ему 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Подсудимый шантажом принуждал несовершеннолетнюю к занятию проституцией.

Напомним, в августе стало известно, что в Кызылорде школьников подозревают в удержании своей 16-летней одноклассницы в сексуальном рабстве. В общественном фонде «Не молчи KZ» рассказали, что группа подростков насильно удерживала девушку и заставляла принимать наркотики. Причем, как заявляли в фонде, об этом знали директор школы, учителя, участковый полицейский, но не принимали никаких мер.

В пресс-службе областного департамента полиции сообщали, что подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Никаких деталей дела в полиции не раскрывали. Уполномоченный по правам детей Динара Закиева заверяла, что расследование находится на ее контроле.

21 октября стало известно, что всего по делу проходят 11 подозреваемых, причем пятеро из них – несовершеннолетние.