На ремонт Южной котельной Кызылорды правительство выделило более 2,5 млрд тенге

Ранее на реконструкцию ТЭЦ уже было выделено из резерва правительства более 2 млрд тенге
Правительство выделило более 2,5 млрд тенге на реконструкцию трех паровых котлов Южной котельной города Кызылорды, сообщила пресс-служба кабмина.
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