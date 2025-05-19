На ремонт Южной котельной Кызылорды правительство выделило более 2,5 млрд тенге

Деньги будут направлены в ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», который является единственным предприятием, обеспечивающим централизованным теплоснабжением жителей города Кызылорда через три источника: основную ТЭЦ, Южную и автономные котельные. Сейчас основное оборудование Южной котельной находится в аварийном состоянии и функционирует без резервных мощностей.

В правительстве напомнили, что реконструкция началась в 2024 году, на это из резерва правительства было выделено 2,04 млрд тенге, из областного бюджета – еще 655 млн тенге.

«За этот период выполнены работы по замене оборудования химической очистки воды, демонтажу старых котлов, а также подаче заявок на завод для изготовления новых», - отчитались в кабмине.

Завершение же проекта позволит подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильным теплоснабжением жителей южной части города, объекты которой составляют 197 многоквартирных жилых комплекса, 73 социальных и 69 хозяйственных объекта.

