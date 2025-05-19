Ранее на реконструкцию ТЭЦ уже было выделено из резерва правительства более 2 млрд тенге
На ремонт Южной котельной Кызылорды правительство выделило более 2,5 млрд тенге
фото Акботы Узбекбай

Правительство выделило более 2,5 млрд тенге на реконструкцию трех паровых котлов Южной котельной города Кызылорды, сообщила пресс-служба кабмина.

Деньги будут направлены в ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», который является единственным предприятием, обеспечивающим централизованным теплоснабжением жителей города Кызылорда через три источника: основную ТЭЦ, Южную и автономные котельные. Сейчас основное оборудование Южной котельной находится в аварийном состоянии и функционирует без резервных мощностей.

В правительстве напомнили, что реконструкция началась в 2024 году, на это из резерва правительства было выделено 2,04 млрд тенге, из областного бюджета – еще 655 млн тенге.

«За этот период выполнены работы по замене оборудования химической очистки воды, демонтажу старых котлов, а также подаче заявок на завод для изготовления новых», - отчитались в кабмине.

Завершение же проекта позволит подготовиться к предстоящему отопительному сезону и обеспечить стабильным теплоснабжением жителей южной части города, объекты которой составляют 197 многоквартирных жилых комплекса, 73 социальных и 69 хозяйственных объекта.

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