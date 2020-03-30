317 жителям столицы уже назначена выплата по потере работы

Жителям столицы, оставшимся без работы из-за введения режима чрезвычайного положения, уже начали выплачивать пособия в размере одной минимальной заработной платы. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга заместитель акима города Бахтияр Макен, на данный момент рассмотрено 317 заявлений и еще 2828 находятся в обработке.

«Социальным штабом рассмотрены и переданы на выплаты в размере 42 500 тенге заявления от 317 работников от 31 работодателя. Эти выплаты сегодня уже выплачиваются данным работникам», - сообщил Макен.

В настоящее время, по его словам, на рассмотрении находятся 480 заявлений от работодателей на 2828 работников.

«По всем вопросам, касательно выплаты в рамках поддержки наших высвобождаемых работников, вы можете обращаться в наш штаб. Все заявки принимаются в онлайн режиме, проводятся онлайн консультации и посредством телефонной связи по телефонам 55-14-87, 55-01-74 и 55-69-59, либо нужно обратиться в наш колл-центр 109 в круглосуточном режиме», - сообщил замакима.