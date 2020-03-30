В Акмолинской области вводится режим карантина

Как сообщает сайт Казинформ, сегодня на заседании оперативного Штаба принято решение о введении карантинных ограничительных мер временного характера с 19:00 часов 31 марта на территории Акмолинской области.

«Особую тревогу вызывает пригород столицы, а именно, Целиноградский район, который является очагом распространения инфекции на территории области. Поэтому решено ввести ограничительные меры временного характера на территорию области, чтобы обезопасить жителей и не распространять коронавирус», – цитирует агентство акима области Ермека Маржикпаева.

Отметим, на данный момент в регионе 9 зараженных коронавирусной инфекцией.

Как отмечается же на сайте, в связи с введением карантина с 19:00 часов 31 марта будет введен запрет въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан на территорию Акмолинской области, за исключением транзитного грузового автотранспорта и автотранспорта с продовольственными товарами. Приостановят свою деятельность крупные торговые центры(за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек), парки, банные комплексы, санаторно-курортные объекты, салоны красоты, парикмахерские, продовольственные, автомобильные, вещевые, строительные рынки. Объекты общественного питания приостановят работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений. Аптеки и аптечные киоски продолжат свою работу в штатном режиме. Жителям области настоятельно рекомендовано ограничить выход из жилья без крайней необходимости, носить маски и одноразовые перчатки, обрабатывать руки антисептиком. Гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.