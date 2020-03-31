Число жертв COVID-19 в США превысило 3 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на этот момент в США зарегистрировано 3008 смертей от коронавируса.

Всего в стране подтверждено 163 429 случаев COVID-19, из них в Нью-Йорке – 67 325, в Нью-Джерси – 16 636 и Калифорнии – 7173. Выздоровели по стране 5 764 человека.

РИА Новости сообщает, что от коронавируса скончался первый военнослужащий США. Он служил в Национальной гвардии. По данным на воскресенье, в стране заразились 569 военнослужащих.

Всего в мире заразились 784 314 человек, из них 37 638 умерли, 165 288 выздоровели. Больше всего зараженных в США, Италии – 101 739, Испании – 87 965, Китае – 82 199, Германии – 66 885.

Как пишет «Коммерсантъ», десятки фармацевтических компаний по всему миру занимаются созданием вакцины от коронавируса. Американская биотехнологическая Moderna объявила, что начнет тестирования собственной вакцины на людях в середине марта. А компания Johnson & Johnson планирует начать испытания разрабатываемой ею вакцины от коронавируса на людях в сентябре. Компания совместно с управлением перспективных исследований и разработок в сфере биомедицины (BARDA), являющимся подразделением министерства здравоохранения США, работает над вакциной с января и вложили в проект $1 млрд.

Между тем в ВОЗ считают, что вакцина от коронавируса может появиться не раньше чем через год