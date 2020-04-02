В СКО коронавирусом заразились медработники

По словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, в регионе зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусом, причем трое заболевших — медработники. Он попросил жителей по возможности не помещать медицинские учреждения.

«На сегодня в области зафиксировано 7 случаев заражения коронавирусом. В Петропавловске подтвердились 3 новых случая. Две женщины находились в контакте с заболевшей жительницей областного центра. Они являются коллегами, работают в городском центре занятости. Также вирусом заразился медицинский работник карантинного стационара Петропавловска. Надо отметить, что одна из заболевших посещала первую городскую поликлинику. Поэтому прошу жителей, по возможности не посещайте медицинские учреждения. Врачи сами приедут к вам. Если у вас есть симптомы, оставайтесь дома и звоните в 1406 или 103. Только в изоляции и на расстоянии мы можем остановить распространение вируса», — рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов

Еще один случай был выявлен в городе Тайынша: лаборантка районной больницы была в контакте с больной из Келлеровки. Сейчас город закрыт на 14-дневный карантин, районная больница также на карантине.

Все заболевшие помещены в отделение инфекционного стационара в Петропавловске. Состояние удовлетворительное. Контактные лица установлены и помещены в карантинный стационар.

«Как вы знаете, второй случай был выявлен у 40-летней жительницы села Келлеровка. Она работала санитаркой в сельской амбулатории. Заболевшая была доставлена в инфекционный стационар города Петропавловск. Село закрыто на 14-дневный карантин. Были выявлены все контактные лица, они помещены в карантинный госпиталь в Келлеровке и на домашний карантин. Все взятые анализы отрицательные», — добавил аким.

Сейчас в Петропавловске определено 5 зон очагов заражения. C 1 апреля в области введены ограничительные меры.