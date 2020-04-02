Военнообязанных Казахстана призвали на специальные сборы

«В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» постановляю: призвать военнообязанных на специальные сборы для укомплектования территориальных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан», - говорится в указе.

Местным исполнительным органам столицы, городов республиканского значения и областей поручено по согласованию с гнеральным штабом Вооруженных сил организовать и обеспечить проведение призыва военнообязанных на специальные сборы через соответствующие местные органы военного управления, определив количество призываемых военнообязанных и сроки проведения специальных сборов.

Согласно закону «О воинской обязанности и воинской службе» специальные сборы – это вид военных сборов, проводимых с целью выполнения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для доукомплектования и развертывания Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до состава и численности военного времени в мирное время создается военно-обученный резерв из числа военнообязанных. Военнообязанные – это граждане, состоящие на воинском учете и пребывающие в запасе. Гражданами, зачисленными в запас, считаются: уволенные с военной службы с зачислением в запас; не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу; не прошедшие военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва по достижении ими 27 лет; не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам; лица женского пола, имеющие военно-учетную специальность; лица, прошедшие подготовку по программе офицеров запаса на военных кафедрах высших учебных заведений.