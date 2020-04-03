В Алматы два заболевших коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии

На утро 3 апреля в Алматы зарегистрирован 91 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. На лечении в инфекционных стационарах находятся 79 пациентов. Два человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Состояние у 66 больных удовлетворительное. Состояние двух взрослых тяжёлое, у 11 взрослых средней степени тяжести (одна из них из Алматинской области). На сегодняшний день из инфекционного стационара выписаны ещё два пациента, это две женщины, одна прилетела 15 марта рейсом Стамбул-Алматы, вторая прибыла из Египта 22 марта. Итого число выписанных составляет 13 человек, из них двое детей. В провизорных центрах на карантине сегодня находятся 613 человек, из них - 79 детей. На двухдневном карантине 446 граждан, на домашнем - 4411 человек», — сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

Он так же рассказал, что в городе около 600 аппаратов искусственной вентиляции легких, сейчас к ним подключены два пациента.