Сайт фонда защиты слова «Адил соз» вынесли из списка запрещенных

В пятницу руководитель Международного фонда защиты слова «Адил соз» Тамара Калеева сообщила на своей странице в Facebook, что сайт фонда, как оказалось, уже долгое время находится «в реестре интернет-ресурсов, распространяющих незаконную информацию», хотя блокировок со стороны властей за это время не было. Позднее в разговоре с корреспондентом Vласти она сообщила, что сайт поручено вынести из этого списка.

«Мне позвонил совсем недавно зампред комитета информации Михаил Комиссаров. Они тоже с этим разбирались, он говорит, что сейчас концов не найдешь, это, конечно, полное недоразумение и полная глупость. Кто его (сайт – V), когда вносил, они сейчас выяснить не могут. Но дали поручение, завтра он будет разблокирован», - сообщила Тамара Калеева, добавив, что в комитете информации ей сообщили, что сайт находится в списке с 2016 года. По ее словам, статус своего сайта в реестре сотрудники фонда до этого не проверяли, так как все это время он работал без перебоев.

«Вдруг я получаю в мессенджере сообщение: вы знаете, что ваш сайт находится в числе запрещенных? И там эти ссылки (на реестр незаконных сайтов - V). Мы посмотрели, действительно, запрещенный, пытались выяснить, на основании какого документа или сообщения заблокирован – какой-то аудиофайл, может быть, просто телефонный звонок. Ссылка на Рудненский городской суд. Мы с Рудным никогда не имели никаких дел. Кто это вносил? Конечно, надо говорить, что министерство у нас все время реорганизуется. Этот сайт (реестр незаконных сайтов - прим. V) то тому передают, то одни люди им рулят, то другие, и где этот документ, на каком основании – это неизвестно», - говорит руководитель фонда.

Как пишет Калеева на своей странице в Facebook, «фонд «Адил соз» за двадцать лет своего существования ни разу не нарушил действующего законодательства, не являлся участником какого-либо судебного процесса; никогда не получал предписаний Генеральной прокуратуры или Комитета государственного контроля. В отношении фонда никогда не выносилось судебное решение о блокировке его сайта».

Представители фонда направили официальный запрос министру информации и общественного развития Даурену Абаеву. Спустя несколько часов при проверке наличия сайта фонда в реестре на сайте МИОРа стало высвечиваться, что он «не включен в реестр запрещенных».

Как напомнила в своей публикации в соцсетях Тамара Калеева, база (реестр) заблокированных сайтов создана в 2016 году после того, как в 2015-м в закон «О связи» были внесены нормы, дающие право Генеральной прокуратуре и Комитету государственного контроля в области связи блокировать сайты без решения суда.

«Когда обсуждались эти поправки, фонд «Адил соз», как и многие правозащитники, журналисты, блогеры, собственники интернет-ресурсов, выступал против их принятия. Мы указывали разработчикам и депутатам, что подобные нормы «развяжут руки» чиновникам, приведут к необоснованным блокировкам», - также пишет Калеева.