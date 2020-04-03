Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Костанайской области

«Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Восточно - Казахстанской области – 1, в Жамбылской области – 2, в Туркестанской области – 3, в Костанайской области – 1», - говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:10 пятницы.

Всего в стране подтверждено 460 случаев коронавируса, из них в столице - 199 случаев, в Алматы - 93 случая, в Кызылординской области – 26 случаев, в Карагандинской области – 22 случая, в Атырауской области – 20 случаев, в Акмолинской области – 19 случаев, в Туркестанской области – 19, в Северо-Казахстанской области - 18 случаев, в Шымкенте - 11 случаев, в Алматинской области – 9, в Жамбылской области – 8, в Актюбинской области – 7, в Восточно-Казахстанской области – 4, в Западно-Казахстанской области – 2, в Павлодарской, Мангистауской, Костанайской областях – по 1 случаю.

К этому моменту в стране выздоровели 29 человек, трое скончались.